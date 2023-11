Manuel Locatelli rinnova il contratto con la Juventus. L’agente dell’ex Milan è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sportitalia

Le parole dell’agente dell’ex Milan Manuel Locatelli ai microfoni di Sportitalia ha raccontato la trattativa che ha portato al rinnovo con la Juventus:

«Siamo molto contenti. Manuel si trova molto bene in bianconero sotto tutti i punti di vista e voleva continuare qui. Le dirò che è stato molto facile accordarsi e molto veloce: entrambe le parti lo volevano e così abbiamo trovato un accordo in tempi brevi »

OBIETTIVI CON LA JUVENTUS – «Manuel ha tanti obiettivi da raggiungere, uno dei quali è quello di vincere a Torino. Vuole crescere e migliorare anche sotto alcuni fondamentali, come in fase realizzativa»

NOTIZIA BUONA ANCHE PER SPALLETTI – «Sicuramente è stato importante rinnovare con la Juventus per il giocatore e in quest’ottica ne potrà giovare anche la Nazionale»

