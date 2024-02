Rinnovo Maignan, la trattativa entra nel vivo: il portiere vuole restare ma pretende un trattamento da top player: le ultime

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, terminato il mercato invernale, in casa Milan è tempo di pensare al rinnovo di contratto di Mike Maignan, attualmente in scadenza a giugno del 2026.

Il portiere francese percepisce uno stipendio da 3.2 milioni di euro, bonus inclusi e per rinnovare fino al 30 giugno del 2028 chiede il doppio, ovvero un ingaggio intorno ai 6.5 milioni bonus inclusi. La volontà delle parti è quella di proseguire insieme: Maignan sta benissimo a Milano e ha apprezzato moltissimo la vicinanza del club dopo gli episodi di razzismo ad Udine. Va trovata la quadra economica ma c’è fiducia.

