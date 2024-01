Rinnovo McKennie, ora la Juve accelera per blindare il giocatore americano! Ecco la mossa del club per il centrocampista

Come riferito da Goal.com, la Juve è al lavoro per rinnovare il contratto di Weston McKennie, tra i più positivi in questo girone di andata.

Club pronto ad avviare le negoziazioni con l’entourage del giocatore americano, ormai uno degli insostituibili per mister Allegri.

