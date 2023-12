Rinnovo Osimhen, esagerato De Laurentiis: il patron del Napoli mette una clausola da oltre 100 milioni di euro

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Napoli avrebbe trovato un accordo con Victor Osimhen per rinnovare il contratto fino al 30 giugno 2026, allungando quindi di un anno l’attuale scadenza.

La grande novità è però la presenza di una clausola rescissoria monstre da circa 130/140 milioni di euro. Ancora non è chiaro se questa sarà valida solo per l’estero o anche per i club italiani.

