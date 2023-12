Rinnovo Rabiot, partito il countdown per il futuro del giocatore francese: una data decisiva per capire cosa succederà

Tuttosport fa il punto sui rinnovi in casa Juve dopo le firme di Gatti e Bremer. Tra i prossimi potrebbe esserci Adrien Rabiot, uno che i bianconeri avrebbero intenzione di blindare ancora a lungo, ma per il quale non c’è la stessa fiducia che era presente per i due difensori.

Con il francese e il suo entourage se ne riparlerà in primavera, non prima. Una soluzione per far trascorrere qualche mese al giocatore con la concentrazione solo sul campo ma che, non dovesse portare ad un accordo immediato, inevitabilmente lo avvicinerebbe alla rottura.

