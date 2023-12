Miralem Pjanic lo svela su Massimiliano Allegri: le dichiarazioni dell’ex centrocampista della Juventus sul tecnico

Nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport, Miralem Pjanic ha così parlato della Juve di Allegri.

OBIETTIVO QUARTO POSTO – «Lo dice perché è consapevole che l’Inter abbia dente molto accreditata per lo scudetto, ma questo non significa che non ci creda e che non darà battaglia fino alla fine. Max è un vincente, lo ha dimostrato coi fatti, e vi assicuro che quando non vince non è contento. Inoltre è un grandissimo comunicatore, sa bene quali sono gli obiettivi di inizio stagione e li trasmette al gruppo».

