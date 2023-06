Rinnovo Rabiot Juve, possibile risposta in settimana. Le ULTIME novità sul futuro del francese

Sono giorni decisivi in casa Juventus anche sul fronte Rabiot. Come riferito da Sky Sport, in settimana il club si aspetta la risposta del centrocampista francese.

La Juve ha presentato al giocatore una proposta per il rinnovo annuale. La palla passa ora a Rabiot.

