Rinnovo Rabiot, spunta una promessa da parte del francese a Massimiliano Allegri: ecco di che cosa si tratta

Stando a quanto riferito da Gazzetta.it, Adrien Rabiot avrebbe promesso a Massimiliano Allegri che avrebbe fatto più di un pensiero al possibile rinnovo con la Juventus, che ora ha presentato al francese una proposta di prolungamento annuale.

Il centrocampista sarebbe tentato da un’esperienza in Premier, ma a patto che l’offerta arrivi da un top club. Cosa che per ora non si è verificata e così le possibilità di vederlo ancora a Torino sono in rialzo.

The post Rinnovo Rabiot, spunta la promessa ad Allegri: di cosa si tratta appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG