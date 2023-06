Rinnovo Rabiot, tentativo in extremis! Ecco l’OFFERTA della Juve, tutti i dettagli

Come riportato da Gianluca Di Marzio nel corso de L’Originale, la Juventus farà un tentativo in extremis per il rinnovo di Adrien Rabiot.

Pronta un’offerta per un contratto annuale alle stesse cifre attuali. Il club bianconero potrebbe così sfruttare i vantaggi del Decreto Crescita. La Juve non molla il rinnovo di Rabiot.

