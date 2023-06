Vlahovic Juve, ancora nessuna offerta per il serbo. La posizione del club e tutti gli aggiornamenti

Il Bayern Monaco e club di Premier League hanno già messo gli occhi su Dusan Vlahovic. Tuttavia, come riportato da Sky Sport, non è ancora arrivata nessuna offerta concreta per il bomber serbo.

Al momento la Juventus non ha il pensiero di venderlo, se arriverà un’offerta verrà valutata dalla società. Ad oggi, tuttavia, non c’è la percezione di una partenza immediata.

