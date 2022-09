L’Inter deve risolvere la ‘grana’ del rinnovo per Milan Skriniar, ancora non c’è l’intesa ma il rischio di perderlo a gennaio è elevato

L’Inter deve risolvere la ‘grana’ del rinnovo per Milan Skriniar, ancora non c’è l’intesa ma il rischio di perderlo a gennaio è elevato.

Serve accelerare per l’accordo sul prolungamento contrattuale, perché a gennaio Psg e altre squadre potrebbero bussare alla porta nerazzurra e strappare lo slovacco alla metà del prezzo richiesto in estate. Situazione che l’Inter deve evitare come scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Rinnovo Skriniar, l’Inter deve accelerare se non vuole perderlo proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG