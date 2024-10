Non accenna minimamente a placarsi la polemica riguardante la decisione di posporre la gara che avrebbero dovuto giocare oggi i rossoneri.

Un episodio senza precedenti ha coinvolto il campionato di Serie A, sollevando polemiche e domande sulla gestione e l’autorità in situazioni di emergenza.

Questa vicenda vede al centro il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, il quale ha deciso di rinviare la partita Bologna-Milan, creando un vero e proprio caso nel panorama calcistico italiano.

Intervento politico nel calcio

Per la prima volta nella storia del calcio italiano si è assistito a quello che da La Verità è stato definito un “lockdown climatico“. Un’azione che ha destato polemiche e perplessità non solo tra i tifosi ma anche nell’ambito organizzativo della Serie A. Il sindaco di Bologna ha preso la decisione di rinviare la partita a causa di motivazioni legate al maltempo e all’impatto che poteva avere sull’ordine pubblico; il tutto benché lo stadio fosse dichiarato agibile.

La polemica

La decisione del sindaco sembra assumere contorni ancora più singolari se si considera che altri eventi nella città di Bologna si sono svolti regolarmente. Esempi lampanti sono la Bologna Boxing Night, che è stata organizzata a porte chiuse, e la kermesse “Auto e Moto d’epoca” presso Bologna Fiere.

Stadio Dall’Ara

Implicazioni sportive e reazioni

Oltre alle polemiche relative alla gestione dell’evento da parte delle autorità cittadine, non sono mancate conseguenze dirette sulla squadra del Milan e sullo svolgimento del campionato. Il Milan dovrà affrontare il big match contro il Napoli senza due giocatori chiave, Theo Hernandez e Tijjiani Reijnders, a causa delle squalifiche che non potranno essere scontate prima. La reazione dei tifosi sui social media non si è fatta attendere, esprimendo frustrazione e delusione per una situazione percepita come una falsificazione della competizione sportiva.

