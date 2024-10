Man mano che passa il tempo diventa sempre più difficile pensare ad un rinnovo del capitano rossonero: la novità è che l’addio potrebbe non avvenire a costo zero.

In un panorama calcistico in continuo movimento, la fedeltà al club e la permanenza di lungo termine diventano sempre più un’eccezione piuttosto che la regola. Davide Calabria, però, potrebbe ben presto prendere una decisione che vedrebbe la sua carriera proseguire lontano dal rettangolo verde di San Siro.

Il rinnovo

L’attuale contratto che lega Calabria al club rossonero si avvia verso la scadenza. La difficoltà nel raggiungere un accordo per il rinnovo ha sollevato dubbi significativi riguardo il futuro del terzino nel Milan. Nonostante sia accreditata una certa reticenza da parte del giocatore alla cessione, il mancato accordo per il rinnovo potrebbe innescare scenari finora solo ipotizzati.

Le condizioni per l’addio

L’eventuale partenza di Calabria già nel prossimo gennaio dipenderà da una serie di fattori ben precisi. Il primo è legato alla volontà esplicita del giocatore di cercare nuove sfide professionali, distaccandosi quindi dalla squadra che ha finora rappresentato. Il secondo criterio per rendere possibile l’addio sarebbe l’esistenza di un’offerta adeguata.

Davide Calabria

Le cifre e gli interessi

Il Milan, secondo Calciomercato.com, chiede 3 o 4 milioni di euro, una somma che, pur non essendo esorbitante, rappresenta il presupposto economico minimo per l’avvio delle trattative. Marsiglia e Galatasaray emergono come possibili destinazioni del capitano del Milan.

L’alternativa

Nel caso in cui Calabria dovesse effettivamente lasciare il Milan, la dirigenza rossonera sembra avere già individuato in casa la soluzione per sostituire il suo capitano. Alex Jimenez rappresenterebbe la scelta privilegiata, dimostrando così un’attenzione verso la valorizzazione delle risorse interne.

