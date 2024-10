Il centrocampista olandese ha convinto tutti all’interno del club rossonero, tanto da convincere la dirigenza a negoziare un rinnovo.

Nell’ambito del calcio professionistico, la pianificazione strategica e la costruzione di squadre competitive vanno ben oltre il mero acquisto di nuovi talenti durante le finestre di trasferimento. Bisogna infatti pensare anche mantenimento dei giocatori chiave attraverso rinnovi contrattuali che riflettano il loro valore per il club.

In questo contesto, il Milan sembra impegnato a consolidare il proprio progetto tecnico puntando sulla valorizzazione di figure centrali quali Tijjani Reijnders, calciatore olandese che ha dimostrato con performance di alto livello di meritare una posizione di rilievo all’interno della rosa.

Imprescindibile

Tijjani Reijnders si è guadagnato l’ammirazione generale dall’ambiente rossonero per le sue doti tecniche e la sua professionalità dentro e fuori dal campo. Emerge come figura imprescindibile del centrocampo milanista, un vero e proprio baluardo in mezzo al gioco.

La situazione

Nonostante il contratto che lo lega ai colori rossoneri sia valido fino al 2028, la società ha intenzione di proporgli in tempi abbastanza rapidi un rinnovo ed il motivo è presto detto. Attualmente, Reijnders percepisce un salario annuale di 1,6 milioni di euro, una cifra considerata non più adeguata alla sua importanza tattica e al suo impatto sul gioco del Milan.

Tijjani Reijnders

L’Incontro

Calciomercato.com riporta che sono stati avviati dialoghi esplorativi tra la dirigenza milanista, rappresentata da Furlani, e l’agente dell’ex AZ Alkmaar per parlare di un possibile rinnovo del contratto.

Cifre sul tavolo

Il club, dunque, si mostra propenso a riconoscere il valore del giocatore mediante un’offerta significativamente più generosa. Si crede che la dirigenza voglia raddoppiare l’attuale salario percepito dal centrocampista.

