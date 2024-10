I rossoneri, incassata la decisione di non far disputare la gara col Bologna, si proiettano già a quella contro gli azzurri.

Il Milan si allena in vista della partita contro la capolista Napoli che è in campo in questo momento contro il Lecce.

Due giocatori chiave, Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, saranno assenti, costringendo Fonseca a considerare come sostituirli. La decisione più importante riguarda la fascia sinistra e ovviamente non è ancora stata presa.

Le assenze

Il terzino sinistro avrebbe dovuto scontare la seconda giornata di squalifica contro il Bologna ma la decisione di rinviarla a causa del maltempo ha fatto sì che lui insieme all’olandese scontasse la squalifica contro il Napoli. Il centrocampista dovrebbe essere sostituito da Loftus-Cheek mentre per la fascia sinistra c’è un ballottaggio in corso.

La scelta

Secondo Tuttosport, Calabria, che ha già dimostrato in passato di poter ricoprire efficacemente il ruolo sulla sinistra, si trova in lotta con Terracciano. La decisione di Fonseca sarà determinante per stabilire chi dei due sarà titolare nella prossima sfida. Questa non è la prima volta che Calabria viene considerato per la posizione di terzino sinistro.

Emerson Royal

La possibile sorpresa

Nonostante il ballottaggio tra i due, vi è un’altra carta nella manica di Fonseca: Emerson Royal. Il brasiliano, che al Tottenham ha già ricoperto il ruolo di terzino sinistro, potrebbe essere una sorpresa nell’ultimo minuto per la formazione titolare. Ad oggi è tutto aperto: solo Emerson Royal pare un po’ più dietro rispetto agli altri due.

