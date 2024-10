Milan-Napoli è già iniziata. Nuovo episodio che peserà nella sfida di San Siro contro gli azzurri guidati da Antonio Conte.

Milan-Napoli è in programma il prossimo martedì, teatro della sfida sarà San Siro che per l’occasione promette di sfoggiare un nuovo sold out. Nonostante alla sfida manchino ancora diverse ore, il match è già virtualmente iniziato.

Ogni partita inizia sul punteggio di 0-0 ma, dopo l’ennesimo episodio del week end, è come se gli azzurri di Conte partissero già con un gol di vantaggio. Ovviamente è un’iperbole ma, fatti alla mano, non siamo poi molto distanti.

Il rinvio della discordia

Il calcio italiano è stato senza dubbio vessato da una decisione che grida vendetta. Il rinvio di Bologna-Milan ha rappresentato una delle pagine più scure, più amare e al contempo più incomprensibili di sempre. Il Sindaco del capoluogo emiliano si è “arrogato il diritto” di bloccare un evento sportivo senza reali problemi di ordine pubblico. A supporto di questa tesi infatti basta vedere le tante prove filmate dell’area circostante allo stadio che versavano in ottime condizioni e in cui il traffico svolgeva senza criticità. Senza contare inoltre altre manifestazioni che non hanno subito in alcun modo blocchi comunali in seguito agli eventi climatici che hanno vessato la città. Basti infatti pensare alla Sagra del Tortellino di Pianoro, passando poi al Bologna Boxing, arrivando inoltre al Bologna Motor Show. A rendere davvero curioso il tutto è che, udite udite, la Primavera del Bologna giocherà regolarmente la propria partita di campionato tra le proprie mura.

Milan “rosso di rabbia” e l’evento che “falsa” la sfida con il Napoli

Non bastava il rinvio di Bologna-Milan che costringerà i rossoneri a non poter utilizzare Theo e Reijnders nella sfida di martedì prossimo contro il Napoli, si è aggiunto anche un nuovo episodio che condizionerà ulteriormente la sfida ai partenopei. Durante la partita degli uomini di Conte contro il Lecce al Maradona, al minuto 92′, “su un lancio in profondità Rebic viene fermato da Di Lorenzo con un fallo. Rebic sta entrando in area e qui il giallo è codificato, sarebbe stato secondo giallo e rosso per Di Lorenzo” – afferma Luca Marelli – ma la scelta arbitrale è stata differente. Di Lorenzo non è stato espulso e sarà regolarmente in campo a San Siro contro il Milan.

Mike Maignan

Tifosi del Milan furiosi

I tifosi del Milan traboccano di rabbia per una situazione che nel suo complesso è davvero surreale. L’accusa rivolta alla società è stata di essere stata troppo accondiscendente in una decisone che penalizza fortemente il Milan, in particolare dopo le parole di Scaroni che, pur criticando la decisione presa dalla Lega, aggiunge come chiosa “abbassiamo la testa”. Quest’ultime parole hanno sollevato la critica aspra del pubblico di fede rossonera che, ieri nel match delle 15, hanno aggiunto nuovi motivi per sentirsi “defraudati” e beffati. Il rosso non dato a Di Lorenzo è l’ennesimo episodio di un week end che non sorride per nulla al Milan.

LEGGI ANCHE Milan, addio già a gennaio e sostituto pronto? Il Club pone le condizioni

Leggi l’articolo completo Milan “rosso di rabbia”, nuovo episodio che “falsa” la sfida contro il Napoli, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG