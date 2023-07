Il dirigente dell’Inter Beppe Marotta ha rivelato che le negoziazioni col club arabo sono ripartite.

Beppe Marotta a Sky Sport ha chiarito quale era stato il problema che aveva stoppato la cessione di Brozovic all’Al Nassr. “C’è stata un’alterazione degli equilibri. C’era un accordo sulla cessione dei diritti sportivi, poi si era cambiata la proposta e noi avevamo chiuso la porta. Ora la situazione si può riaprire”.

Giuseppe Marotta

“Sicuramente tutto si fa in base alla volontà del giocatore, prima si trova la volontà con lui e poi con il club. Da capire se le proposte fatte dal club arabo, l’Al-Nassr sono soddisfacenti per lui. Stiamo facendo valutazioni ampie, sul concetto di sostenibilità ed è quello che cerchiamo di rispettare. L’opperazione Frattesi non è legata alla cessione di Brozovic perché non abbiamo definito la nostra strategia e poi lui negozia con chi vuole e alle condizioni che vuole. sicuramente per noi è un giocatore di grande interesse”.

