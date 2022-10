L’ex centrocampista del Barcellona Riqui Puig si è confessato in una intervista a The Athletic dove ha rivelato anche le ambizioni future

Parla l’ex Barcellona Riqui Puig, attualmente in forza ai Los Angeles Galaxy ma voglioso di fare ritorno in Europa:

AMBIZIONI – “Sono molto ambizioso e mi piace guardare avanti e pianificare il mio futuro. Sono molto felice, ho deciso di venire qui per giocare e far vedere le mie qualità. Non succedeva da tempo… A 23 anni però penso anche che vorrei tornare in Europa in futuro e fare grandi cose. Non posso negarlo, ma sono davvero felice qui e se mi offrissero il rinnovo, ci penserei..”.

L’articolo Riqui Puig: «In USA sono felice, ma voglio tornare in Europa» proviene da Calcio News 24.

