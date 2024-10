Nell’ambito dell’inchiesta riguardante gli ultras nerazzurri e rossoneri si vocifera che le società possano essere commissariate. L’Inter ed il Milan potrebbero essere soggette a commissariamento nell’ambito dell’inchiesta che nei giorni scorsi ha portato all’arresto di 19 ultras. In realtà un precedente che ha visto una società di calcio vedersi commissariata, c’è. Un esempio emblematico di come la giustizia possa intervenire nella gestione dei club viene dalla storia recente del Foggia Calcio, che ha visto l’intervento diretto del Tribunale di Milano nel 2018, nominando Nicola Giannetti come amministratore giudiziario. Quest’ultimo è stato raggiunto da Tuttosport per parlare dei rischi dei due club milanesi. Il ruolo dell’amministratore giudiziario La nomina di Giannetti a Foggia è stata determinata da problemi di carattere penale che hanno coinvolto direttamente la presidenza e l’alta dirigenza del club. In qualità di legale rappresentante, l’obiettivo principale del suo mandato fu l’introduzione di un modello amministrativo idoneo, indispensabile per […]

