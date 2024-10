Arrivano senza soluzione di continuità aggiornamenti e retroscena riguardanti l’inchiesta che sta sconquassando le curve meneghine. Nel cuore dello sport, in quelle arene dove la passione dovrebbe vibrare all’unisono con i valori di lealtà e rispetto, emergono talvolta storie che, come fossero amare pillole di realtà, ricordano come il tifo possa degenerare in dinamiche ben lontane dal gioco pulito. È il caso di alcune recenti rivelazioni riguardanti la curva dell’Inter, dove si è scoperchiato un vaso di Pandora che svela una realtà pericolosa, di cui si è fatto portavoce il Gip Domenico Santoro, sollevando un polverone sulla condotta di specifici gruppi di tifosi nerazzurri. Un’indagine rivelatrice L’indagine ha messo a nudo le attività svolte da una parte dei sostenitori della curva nerazzurra. L’inchiesta, come riporta La Repubblica, porta alla luce un comportamento organizzato che non teme confronti con una vera e propria associazione a delinquere. Le carte del processo parlano […]

Leggi l’articolo completo Inchiesta ultras: quadro poco edificante della curva interista, spunta un viaggio in Polonia, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG