Nelle ultime gare il rendimento dei nerazzurri è andato migliorando restando comunque lontano da quello ottimale della passata stagione. Nel panorama calcistico odierno, la rigidità e l’efficienza della difesa rappresentano pilastri fondamentali per il successo di una squadra. L’Inter si trova attualmente a confrontarsi con una situazione molto strana. Si pongono interrogativi sull’approccio difensivo della squadra e sulle sue capacità di adattamento alle diverse competizioni visto che un dato è destinato a far riflettere non poco. Il turnover come arma La gestione della rosa attraverso le rotazioni è uno degli strumenti a disposizione del tecnico Inzaghi per affrontare la lunga e faticosa stagione, mirando a mantenere alto il livello di freschezza e prontezza della difesa. I correttivi dell’allenatore Dopo le incertezze emerse nelle prime partite, Inzaghi sta lavorando per migliorare la resa del reparto arretrato, sia attraverso un miglioramento generale della condizione fisica (specie dei nazionali), che attraverso l’inclusione di […]

