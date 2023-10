Giuseppe Riso, procuratore del Papu Gomez e di Sandro Tonali, ha così parlato delle vicende che vedono coinvolti i due

Giuseppe Riso ha parlato a Dazn dei casi Papu Gomez e Sandro Tonali, suoi assistiti.

GOMEZ – «La sostanza che ha assunto il Papu non è dopante. Ha sbagliato perchè doveva comunicarne l’assunzione, ma è esagerata la sanzione. Faremo di tutto perchè la sua carriera non finisca così. E’ assurdo».

TONALI – «Avete visto cos’è successo allo stadio sabato. Sandro pagherà per i suoi errori, ma non per cose che non ha commesso. Ho letto troppe sentenze».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG