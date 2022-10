Risoluzione Ronaldo, nuovo clamoroso scenario all’orizzonte? Qual è l’attuale situazione tra CR7 e lo United

Cristiano Ronaldo punito per l’uscita anticipata da Old Trafford nel finale di Manchester United Tottenham con la non convocazione per la sfida al Chelsea.

Stando a quanto rimbalza da Sky Sport Deutschland, la risoluzione del contratto dell’attaccante portoghese non è al momento nei pensieri dei Red Devils, anche se potrebbero esserci novità in futuro.

L'articolo Risoluzione Ronaldo, addio clamoroso allo United? Cosa può succedere proviene da Calcio News 24.

