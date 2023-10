Due gare di Champions League si sono giocate oggi alle 18.45 ed interessano da vicino Napoli ed Inter. Nel girone degli azzurri arrivano i primi punti per il Braga contro l’Union Berlino, con i portoghesi che si sono imposti per 3-2 in rimonta (alla doppietta di Becker rispondono Niakaté, Tué Na Bangna e Castro al 94′).

Vince invece la Real Sociedad a Salisburgo, risolvendola con un 2-0 già nel primo tempo grazie ad Oyarzabal prima e Mendez poi.

