Risultati Champions League, un altro pareggio per il Milan alla seconda giornata. E la Lazio di Sarri torna a vincere

Non vince il Milan, ma torna a farlo la Lazio nella seconda giornata dei gironi di Champions League.

0-0 per i rossoneri in quel di Dortmund, stesso risultato dell’esordio contro il Newcastle. I biancocelesti espugnano invece il Celtic Park in rimonta, con la rete decisiva di Pedro che arriva al 95′.

The post Risultati Champions League: altro pari per il Milan, la Lazio torna a vincere appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG