Risultati Champions League: l’Inter passa grazie a Lautaro, vincono anche Real e Bayern. I risultati dei match delle 21

Sono terminati tutti i match di Champions League. Dopo le vittorie di Milan e Lazio nella giornata di ieri e il pareggio del Napoli, anche l’Inter riesce a vincere la sfida contro il Salisburgo grazie alla rete di Lautaro Martinez su rigore e si qualifica agli ottavi.

Vince il Real Madrid contro il Braga per 3-0 con le reti di Diaz, Vinicius e Rodrygo. Conquistano tre punti anche l’Arsenal che ha sconfitto per 2-0 il Siviglia e il Bayern grazie alla doppietta sul finale di Kane contro il Galatasaray. Vittoria anche del PSV sul Lens per 1-0 mentre incredibile sconfitta per 4-3 del Manchester United contro il Copenhagen.

