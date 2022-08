Risultati classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti della quarta giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla quarta giornata di Serie A che si svolgerà tra martedì 30 agosto e giovedì 1 settembre: i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Quarta giornata di campionato che si snoderà nel primo turno infrasettimanale della stagione e scatterà dall’ultima sfida Scudetto tra Sassuolo e Milan. Serata del martedì che propone sfide casalinghe contro due neopromosse per Inter e Roma, stesso destino del Napoli al mercoledì. Juve in casa con lo Spezia, Lazio in trasferta a Genova per affondare o rigenerare la Samp di Giampaolo. Si chiude poi al giovedì con la sfida ad alta intensità tra Atalanta e Toro, in contemporanea a Bologna–Salernitana.

Martedì 30 agosto

Sassuolo-Milan ore 18.30

Inter-Cremonese ore 20.45

Roma-Monza ore 20.45

Mercoledì 31 agosto

Empoli-Verona ore 18.30

Sampdoria-Lazio ore 18.30

Udinese-Fiorentina ore 18.30

Juventus-Spezia ore 20.45

Napoli-Lecce ore 20.45

Giovedì 1 settembre

Atalanta-Torino ore 20.45

Bologna-Salernitana ore 20.45

CLASSIFICA

Lazio 7

Torino 7

Roma 7

Milan 7

Atalanta 7

Napoli 7

Inter 6

Juventus 5

Fiorentina 5

Udinese 4

Spezia 4

Sassuolo 4

Salernitana 4

Empoli 2

Bologna 1

Verona 1

Sampdoria 1

Lecce 1

Monza 0

Cremonese 0

