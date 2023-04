Risultati e classifica campionato Primavera: ecco che cosa cambia per la Juve dopo la 28esima giornata. I dettagli

L’ultima giornata del campionato Primavera ha fatto registrare la sconfitta della Juventus in casa dell’Inter, che ha avuto la meglio con il risultato di 1-0. Ma non solo.

TUTTI I RISULTATI

Inter-Juventus 1-0

Cesena-Fiorentina 0-1

Roma-Frosinone 0-0

Torino-Lecce 1-1

Napoli-Verona 1-3

Cagliari-Udinese 5-1

Bologna-Sampdoria 1-0

Empoli-Sassuolo 0-2

Atalanta-Milan (3 maggio)

Cosa cambia adesso per i bianconeri di Paolo Montero? In classifica i bianconeri sono attualmente al settimo posto in classifica a quota 43 punti, 3 in meno del Frosinone sesto, all’ultimo posto disponibile per i playoff.

LA CLASSIFICA

Lecce 59

Fiorentina 51

Torino 49

Roma 48

Sassuolo 46

Frosinone 46

Juventus 43

Bologna 41

Inter 39

Empoli 39

Sampdoria 38

Verona 38

Cagliari 36

Milan 33

Atalanta 31

Napoli 31

Udinese 16

Cesena 9

