Risultati Serie A, Juventus ed Inter non vanno oltre l’1-1. I dettagli sul big match che fa contenti Milan e Napoli

Juventus e Inter non si fanno male e all’Allianz Stadium finisce 1 a 1, con le reti di Vlahovic e Lautaro: un risultato che non cambia il distacco in classifica tra le due formazioni.

Risultato che non rende felici nè i bianconeri e nè i nerazzurri, se non Milan e Napoli che adesso hanno speranze di tornare in corsa per lo scudetto

