Risultati Serie A, la Lazio batte il Torino 2 a 0 e resta in corsa per la Champions: la classifica aggiornata dopo il recupero di campionato

Successo importante per la Lazio, che batte 0-2 il Torino all’Olimpico Grande Torino nel recupero della 21^ giornata di Serie A e resta in corsa per la lotta Champions insieme a Milan, Atalanta, Bologna, Roma e Fiorentina. Ecco la classifica aggiornata:

Inter 63 punti (24)

Juventus 54 (25)

Milan 52 (25)

Atalanta 45 (24)

Bologna 45 (25)

Roma 41 (25)

Lazio 40 (25)

Fiorentina 38 (25)

Napoli 36 (24)

Torino 36 (25)

Monza 33 (25)

Genoa 30 (25)

Lecce 24 (25)

Udinese 23 (25)

Frosinone 23 (25)

Empoli 22 (25)

Sassuolo 20 (24)

Hellas Verona 20 (25)

Cagliari 19 (25)

Salernitana 13 (25)

The post Risultati Serie A, la Lazio batte il Torino e resta in corsa per la Champions: la classifica aggiornata appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG