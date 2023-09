Risultati Serie C girone B: la Juve Next Gen non gioca, pareggia il Pescara. La classifica dopo la seconda giornata

Si è chiusa con il pareggio del Pescara di Zeman contro il Perugia la seconda giornata del girone B di Serie C. La Juventus Next Gen non ha giocato contro la Recanatese. Questi i risultati e la classifica.

Pineto-Virtus Entella 0-0

Vis Pesaro-Olbia 0-1

Sestri Levante-Lucchese 0-1

Torres-Rimini 2-1

Ancona-Gubbio 1-2

Arezzo-Carrarese 1-3

Fermana-Pontedera 1-0

Perugia-Pescara

Juventus Next Gen-Recanetese rinviata

Cesena-Spal rinviata

CLASSIFICA

Carrarese 6

Torrese 6

Obia 6

Pescara 4

Gubbio 4

Lucchese 4

Pontedera 3

Spal 3 (una partita in meno)

Arezzo 3

Fermana 3

Pineto 2

Virtus Entella 2

Perugia 2

Ancona 1

Cesena 0 (una partita in meno)

Recanatese 0 (una partita in meno)

Rimini 0

Juventus Next Gen 0 (una partita in meno)

Vis Pesaro 0

Sestri Levante 0

