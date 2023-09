Lituania Serbia 1-3: Vlahovic gioca 20 minuti senza incidere, Kostic resta in panchina per tutta la partita

La Serbia di Vlahovic e Kostic ha battuto la Lituania per 1-3 grazie ad una tripletta di Mitrovic nel primo tempo.

L’attaccante della Juve è entrato al 71′ proprio al posto del bomber dell’Al Hilal, giocando una ventina di minuti senza riuscire ad incidere in maniera particolare. Per l’esterno, invece, serata di solo riposo: Filip è rimasto in panchina per tutta la partita.

