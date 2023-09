Albania Polonia 2-0: Szczesny non basta per evitare la sconfitta, solo riposo per Milik. Brutta serata per i giocatori della Juve

E’ stata una brutta serata quella vissuta da Szczesny e Milik con la Polonia sconfitta per 2-0 dall’Albania.

Il portiere della Juve ha giocato tutta la partita, subendo un gol incredibile da Asani al 37′ e un gol da Daku al 62′ in cui è stato beffato dalla deviazione di un compagno. Solo riposo, invece, per l’attaccante che è rimasto in panchina per tutta la gara.

