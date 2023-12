Leonardo Bonucci, difensore dell’Union Berlino, ha voluto mandare un personale messaggio a Chiellini dopo il ritiro dal calcio

Queste le parole dell’ex Juventus: «Caro Giorgione, la vita è strana, abbiamo passato un’infinità di tempo insieme e solo oggi ho scoperto che il 19 è stato il tuo primo numero indossato, che scherzi fa il destino. Lo sai che io ai numeri credo, tu invece sei sempre stato scettico rispetto a queste cose. Siamo diversi, lo sanno tutti, in moltissime cose. E aggiungo: per fortuna! Forse è stata proprio questa diversità che ci ha reso indivisibili, non soltanto calcisticamente. Tu sei quello diplomatico, un dirigente fatto e finito e lo dimostrerai, spero presto, perché è il tuo sogno».

