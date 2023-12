Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell’Inter di Inzaghi dopo la Champions League

PAROLE – «I nerazzurri hanno lasciato il pallone agli avversari ed è un errore da non commettere. Hanno avuto la possibilità di gestire il ritmo della partita e l’Inter non ha mai fatto pressing. Su questo aspetto c’è da lavorare tanto. Nelle ultime stagioni la squadra di Inzaghi è cresciuta questo non va dimenticato ma ora c’è da completare l’opera per diventare protagonisti anche in Europa. C’è da aumentare le soluzioni offensive e non solo pensare di colpire in contropiede. Ora i rischi sono chiari: Arsenal, Bayern, Real, City e forse Barcellona…».

