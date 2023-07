Ritiro Juventus 2023/24: altra giornata di visite mediche al J Medical. Attesa per i rientri di Chiesa, Bonucci e McKennie – FOTO e VIDEO

(inviato al J Medical) – Si chiude il cerchio relativo ai rientri in casa Juventus. Questa mattina, altri cinque bianconeri si sottopongono alle visite mediche prima di aggregarsi al gruppo di Allegri, in ritiro da una settimana. Juventusnews24 segue LIVE con tutti gli aggiornamenti dal J Medical.

Ore 08.00 – Previste per questa mattina, dalle ore 9.00 in poi, le visite mediche per Chiesa, Cambiaso, Rovella, Bonucci e McKennie, con gli ultimi due considerati fuori rosa e che proseguiranno poi i loro allenamenti a parte rispetto al resto del gruppo. Timothy Weah, invece, si allenerà già subito al mattino, avendo già sostenuto le visite di rito.

