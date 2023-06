Ritiro Sassuolo, il club neroverde ufficializza data e sede: tutti i dettagli condivisi dalla società con un comunicato

Il Sassuolo, con una nota ufficiale, ha comunicato tutti gli appuntamenti della sua estate.

IL COMUNICATO – I neroverdi si ritroveranno dal 5 al 7 luglio per le visite mediche presso il Centro Ricerche Mapei Sport di Olgiate Olona quindi lunedì 10 luglio scatterà il raduno al Mapei Football Center con la prima sessione di Test Mapei al mattino e il primo allenamento di gruppo nel pomeriggio agli ordini di mister Alessio Dionisi. Martedì mattina 11 luglio allenamento al MFC al mattino quindi, dopo il pranzo, ci sarà la partenza per il ritiro di Vipiteno-Racines (BZ) dove la squadra rimarrà fino a giovedì 27 luglio. Il programma delle amichevoli durante il ritiro di Vipiteno-Racines è in fase di definizione.

