Tra le voci di mercato legate al Milan c’è il possibile ritorno di Kessiè. Una rivale però è pronta a bruciare la concorrenza

Tra le voci di mercato legate al Milan c’è il possibile ritorno di Kessiè. Una rivale però è pronta a bruciare la concorrenza:

Secondo quanto scrive Diario Sport, il Liverpool avrebbe inserito anche il profilo dell’ivoriano nel casting per rivoluzionare la mediana di mister Klopp durante la prossima estate. A detta della testata catalana, a Barcellona sarebbe già arrivata infatti un’offerta da 35 milioni di euro per il centrocampista ex Milan

The post Ritorno Kessiè al Milan: una rivale anticipa la concorrenza Lo scenario appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG