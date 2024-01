I fischi a Gigi Riva nel minuto di raccoglimento in Arabia Saudita hanno un precedente: anche Beckenbauer era stato fischiato

Durante il minuto di raccoglimento per Gigi Riva in finale di Supercoppa Italiana, si sono sentiti i numerosi fischi del pubblico saudita. Una scena che ha lasciato tutti gli spettatori italiani interdetti e indispettiti dalla mancanza di rispetto per la leggenda del Cagliari e del calcio italiano. La Lega Serie A, come riportato da Sportmediaset, cercando di mettere una toppa, ha spiegato che il silenzio di fronte ad un lutto non fa parte della loro cultura e che quindi gli spettatori si sono spazientiti per quel momento di silenzio.

Fischi del pubblico arabo durante il minuto di silenzio per Gigi Riva. Gli italiani applaudono#SupercoppaItaliana #NapoliInter pic.twitter.com/YgcMDTk4Rq — franco vanni (@franvanni) January 22, 2024

Non è una novità però anzi: come riportato dal Corriere dello Sport, il precedente è fresco di poche settimane. La stessa cosa infatti era successa nella finale di Supercoppa Spagnola, quando le squadre hanno commemorato Franz Beckenbauer, un’altro dei grandi protagonisti della Partita del Secolo Italia-Germania 4-3. Anche per quell’occasioni il pubblico saudita fischiò la leggenda tedesca.

Disgusting scenes as Saudi Arabia fans whistle during the minute silence for Franz Beckenbauer before Real Madrid vs Atletico Madridpic.twitter.com/rf3GmD2mnO — Total Football (@TotalFootbol) January 10, 2024

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG