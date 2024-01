Le dichiarazioni del “Divin Codino” Roberto Baggio su Gigi Riva: le parole di cordoglio dell’ex attaccante italiano

Tutto lo sport italiano è in lutto per Gigi Riva. Rombo di Tuono si è spento nella giornata di ieri, lasciando un vuoto immenso nella vita degli amanti del calcio e dello sport. In questi minuti è arrivata anche la lettera dell’ex attaccante della Juventus e della Nazionale Roberto Baggio rilasciata dall’ANSA. Ecco le parole del Divin Codino.

LE PAROLE – «Caro Gigi, amico di tante battaglie e di altrettante ferite… La vita ci ha unito nel suo viaggio, vissuto da noi con tanto amore ed infinita passione per il gioco più bello del mondo. Sei stato unico e prezioso esemplare di grande umiltà. Sei stato per me un esempio bellissimo di coerenza e di attaccamento alla maglia, di sincero coraggio. Hai amato come nessun altro la terra che ti ha adottato. Hai saputo trasformare la tua sofferenza e i tuoi dolori in positivo riscatto. Sei stato un compagno di viaggio saggio e prezioso, sei stato sempre te stesso dentro e fuori dal campo. Sei stato qualcosa di unico ed indimenticabile, così come sono certo che unico e indimenticabile sarà quel “rombo di tuono” che saprà accoglierti nel tuo viaggio celeste, dove ti auguro di incontrare presto coloro che hai amato e che troppo presto hai perduto. Ti voglio bene, Roberto Baggio».

