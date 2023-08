Gigi Riva, ex attaccante del Cagliari e della Nazionale, ha parlato a La Repubblica delle dimissioni di Mancini

«La notizia delle dimissioni mi ha sorpreso. La Nazionale va accompagnata, per vedere i risultati serve del tempo. Roberto stava facendo bene, magari ci ripensa. Del motivo non si

sa nulla e nulla ha detto. Ho letto di ragioni personali. Ma non credo che la causa sia il

trauma dovuto alla scomparsa di Vialli. Tutti abbiamo subito un duro colpo per la scomparsa di

Gianluca ma è passato del tempo. I soldi degli arabi? Non penso: Roberto è un bravo ragazzo, serio, e mi sembra senza particolari smanie per gli ingaggi».

