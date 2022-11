Sono queste le parole di Gigi Riva che alla Gazzetta dello Sport ha parlato dell’Inter ma più precisamente di Barella.

Ecco le parole di Gigi Riva, che alla Gazzetta dello Sport parla così dell’Inter e di Barella: “Gli faccio i complimenti perché sta per tagliare un bel traguardo, che nessun altro sardo ha raggiunto. Io sono arrivato a quella cifra a fine carriera, mentre lui ha ancora tanti anni davanti e di questo passo arriverà a 80 partite come minimo, anche perché oggi si giocano più gare e con molte sostituzioni.”

Conclude così l’ex giocatore su Barella al confronto con i calciatori di una volta: “Lo dico senza nulla togliere al valore di Barella, che per me è diventato il miglior centrocampista italiano, l’unico che sa fare tutto ed è anche capace di segnare tanto. Una bella soddisfazione per me, che l’ho conosciuto da ragazzino”.

