Mattia Perin ha valuto parlare in una diretta Instagram, ecco cosa dice il portiere della Juventus che si è raccontato.

Il portiere della Juventus, Mattia Perin ha voluto parlare in una diretta Instagram dove ha raccontato i suoi momenti più oscuri: “La salute mentale non guarda in faccia nessuno. Bisogna capire che siamo tutti uguali, basta categorizzare perché siamo tutti essere umani. Anche noi calciatori. Ci sono dei modi diversi per affrontare le sofferenze: rimanere fermi oppure cercare di capire il perché di quella crisi e accettarla. Gli infortuni che ho avuto, sono grato di averli avuti. Tutto quello che ci capita nella vita è frutto di noi stessi: niente arriva per caso, anche gli infortuni sono stati colpa mia. Mi hanno aiutato a diventare migliore.“

Conclude così il portiere: “Cercare di ispirare qualcun altro è uno dei miei scopi, è il motivo di queste dirette che ho già fatto. Vicino a smettere? Stavo per toccare il fondo, non mi divertivo più. Grazie alla mia famiglia e al mio agente, che mi ha fatto conoscere la mia mental coach, piano piano ho trovato la chiave.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG