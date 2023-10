Le parole di Rudi Garcia, allenatore del Napoli, parlando delle rivali scudetto: compresa anche l’Inter di Simone Inzaghi

Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa in vista di Napoli-Fiorentina, parlando della lotta scudetto con l’Inter.

LE PAROLE – «La gara più importante è sempre quella che arriva, ma sono d’accordo: siamo a pari punti, vogliamo blindare il terzo posto, vogliamo vincere e l’obiettivo è battere una Fiorentina che ha iniziato bene e con qualità. C’è ancora domani per vedere chi sta bene e chi no, per il momento vedo tutti bene. L’abbiamo studiata, cambia spesso i giocatori perché ne ha tanti di qualità, l’ho vista anche ieri, non cambia il suo modo di giocare in base ai risultati. L’ho vista anche forte sul gioco aereo, è una di quelle che ha fatto più gol di testa e ci somigliano nel recupero alto nella metà campo avversaria, in questo credo siamo primi e loro secondi o il contrario non ricordo, ma siamo il Napoli e dobbiamo continuare la striscia di vittorie con Udinese e Lecce. Se siamo in grado di fare tre vittorie di fila possiamo migliorare molto la classifica».

