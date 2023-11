Rivali Inter, Sacchi: «Milan? Il problema è aver acquistato troppo stranieri» Le parole dell’ex tecnico rossonero

Alla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ha parlato della situazione in casa Milan.

«Giusto confermare Pioli? Direi proprio di sì. C’è forse qualcuno che pensa che la colpa sia di Pioli? Mi auguro di no. Credo che l’errore più grave sia a monte, da lì derivano i problemi. Avere acquistato troppi stranieri. Chi viene dall’estero ci mette del tempo per capire il nostro campionato, il gioco, le metodologie. Questi ragazzi sembrano confusi e il risultato è che il Milan non è sempre una squadra»

