River Plate e Boca Juniors si affrontano nella partita più importante d’Argentina: il Superclásico di Buenos Aires è in diretta su Mola

River Plate e Boca Juniors sono pronte a disputare la partita più importante di tutta l’Argentina, il 260° Superclásico di Buenos Aires è in diretta streaming su Mola. Los millonarios guidano la classifica con 34 punti, a +6 sul San Lorenzo secondo, mentre los xeneizes, tredicesimi, si stanno ritrovando dopo un inizio di stagione horror. Il calcio d’avvio al Monumental di Buenos Aires è fissato alle 22:30 (orario italiano), e il prepartita di Mola inizierà alle 21:45.

La grande favorita per questo Superclásico è il River Plate. Che sta sbaragliando la concorrenza in campionato, avendo ottenuto ben 34 punti nelle prime 14 giornate. La mano di mister Demichelis (allenato, quando giocava, da mostri sacri come Simeone e Guardiola) sta dando i suoi frutti: i biancorossi giocano come un squadra europea. Tuttavia, in settimana il River Plate ha perso 5-1 contro il Fluminense in Copa Libertadores, e una sconfitta così pesante può lasciare degli strascichi.

Il Boca Juniors sta vivendo una stagione a due facce: in primo luogo, perché dall’arrivo in panchina di Jorge Almirón i gialloblù hanno trovato armonia di gioco e soprattutto hanno inizato a fare punti, dopo un avvio di stagione complicatissimo. E poi, perché se in campionato gli xeneizes sono tredicesimi con appena 18 punti, in Copa Libertadores volano e comandano il girone con Deportivo Pereira, Monagas e Colo-Colo con 7 punti. Il rendimento complessivo è insufficiente, ma nelle ultime 4 partite il Boca ha ottenuto ben 10 punti.

Si tratta della sfida numero 260 tra i due colossi di Buenos Aires, e nei precedenti l’equilibrio regna sovrano: 91 vittorie del Boca, 84 pareggi e 84 vittorie del River. Negli ultimi due incontri, gli xeneizes hanno trionfato per 1-0 (gol di Villa e Benedetto. Dalla loro parte, però, i millonarios possono ancora sfoggiare la vittoria della finale di Copa Libertadores nel 2018 proprio contro i rivali di sempre. River Plate-Boca Juniors sarà, come sempre, una condensazione di fútbol ed emozioni senza eguali. Il match è in diretta su Mola e inizierà alle 22:30 con prepartita dalle 21:45.

Il programma del weekend

Sabato 6 maggio – ore 23:00 – Colón 2-0 Banfield (2′ Meza, 45+2′ Vega) – telecronaca di Simone Solario

Domenica 7 maggio – ore 1:30 – Argentinos Juniors 2-2 Independiente (Ortiz 45+1′, Cauteruccio 65′ (R), Ávalos 79′ (R), Heredia 83′) – telecronaca di Giuseppe Broggini

Domenica 7 maggio – ore 22:30 (con prepartita dalle 21:45) – River Plate vs Boca Juniors – telecronaca di Luca Tumminello+Paolo Rossi

Lunedì 8 maggio – ore 22:00 – Defensa y Justicia vs San Lorenzo – telecronaca di Roberto Ugliono

