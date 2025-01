Rivoluzione Milan a gennaio, sette rossoneri “alla porta”: la mossa del Club per fare cassa divide i tifosi. Ecco lo scenario.

Il Milan si avvia a una vera e propria rivoluzione, già a partire dal mercato di gennaio. Sergio Conceicao aveva chiesto rinforzi, sottolineando la carenza di fame di vittorie nella sua squadra. Il Club di Via Aldo Rossi sembra aver preso sul serio le parole del tecnico e, da quanto trapela, sarebbe pronto a mettere in atto cambiamenti importanti.

Sul fronte campo, i rossoneri sono attesi domani da una sfida cruciale in Champions League contro il Girona, con l’obiettivo di centrare gli ottavi di finale. Tuttavia, l’attenzione dei tifosi milanisti è anche rivolta alle scelte del club riguardo al mercato e alle possibili cessioni, che stanno creando dibattito e divisioni.

Sette rossoneri messi “alla porta”: è rivoluzione Milan

Secondo alcune indiscrezioni, sarebbero ben sette i giocatori che il Milan sarebbe disposto a cedere per fare cassa e, al contempo, per ridisegnare l’assetto tecnico della rosa di Conceicao. Queste “decisioni” dividono l’opinione pubblica, ma rappresentano la volontà di rinnovare la rosa e puntare a nuovi successi, in linea con le richieste di Conceicao. I nomi sul tavolo sono importanti, alcuni anche sorprendenti.

Rivoluzione Milan: sette rossoneri cambiano aria?

Nel dinamico e sempre più strategico mondo del calcio, i movimenti di mercato rappresentano non solo il transfert di giocatori da un club all’altro ma anche delle intricate operazioni finanziarie che richiedono un’attenta pianificazione. La recente attività di mercato evidenzia l’importanza di queste mosse finanziarie per i club, così come suggerisce Calciomercato.com. Emerson Royal, il terzino brasiliano acquisito per 15 milioni di euro più bonus, rappresenta un’interessante scommessa finanziaria. Con un ingaggio netto di 2,5 milioni di euro annui fino al 2028, il suo costo complessivo per il club ammonta a 8,38 milioni di euro all’anno. L’interesse mostrato da Galatasaray e Fulham sottolinea la possibilità di un trasferimento che potrebbe equilibrare o addirittura generare profitto per il club. Diversamente, il caso di Noah Okafor, i cui piani di trasferimento sono stati interrotti da un infortunio, rimane emblematico delle incertezze del mercato. Originariamente destinato al Lipsia, ora attira l’interesse di West Ham e Bournemouth, con la potenzialità di risparmiare sul suo stipendio grazie al Decreto Crescita e di generare entrate tramite il prestito. La posizione di Samuel Chukwueze, valutato 21,15 milioni di euro al momento dell’acquisto, evidenzia le sfide legate alla gestione degli asset nei bilanci dei club. Il suo stipendio di 6,32 milioni lordi e l’interesse dell’Aston Villa pongono il club di fronte alla necessità di bilanciare tra il desiderio di vendere e la necessità di evitare minusvalenze. Per Ruben Loftus-Cheek, la cui partenza sembra probabile nonostante il mercato ancora non sia decollato, il club deve navigare tra le opportunità e le richieste del mercato, avendo pagato circa 19 milioni di euro per il suo cartellino e accollandosi uno stipendio lordo di 5,24 milioni di euro all’anno. Stratos Pavlovic e Luka Jovic rappresentano due facce della stessa medaglia: il primo, non avendo impattato come sperato, è sul mercato con la speranza di generare un profitto per il club; il secondo, già fuori dai piani tecnici, potrebbe essere ceduto in prestito, con qualsiasi offerta che riesca a coprire il suo stipendio rappresenterebbe un guadagno per il club. Infine, il caso di Fikayo Tomori sottolinea l’importanza delle decisioni dei giocatori nelle strategie di mercato dei club. Nonostante l’interesse concreto della Juventus, Tomori ha scelto di rimanere, dimostrando come le preferenze personali possano influenzare significativamente le operazioni di mercato.

Nel 2025 un nuovo Milan

Ciò che si evince è che il Milan abbia la forte volontà di apportare cambiamenti significativi al proprio organico nel 2025, un vero e proprio cambio di passo che potremmo semplificare con una parola: rivoluzione. Gli ultimi giorni di mercato e i prossimi mesi potrebbero infatti segnare l’avvio di un nuovo corso rossonero.

