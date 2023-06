L’ambiente Milan è stato scosso dagli addi di Maldini e Massara. Battistini a TMW ha detto la sua in merito

«Per dare un giudizio bisognerebbe viverla dall’interno. Io posso dire che Maldini è il Milan per quanto riguarda l’immagine, si è dimostrato intelligente e umile parlando con tutti. Massara ha fatto un grandissimo lavoro, anche alla Roma. Insieme hanno raggiunto dei risultati importanti. Io, come tanti, mi chiedo chissà cosa sia successo… Non credo però che la nuova società sia guidata da degli sprovveduti. È stata una decisione molto forte, che dà a chi comanda delle ulteriori responsabilità. Solo il tempo dirà se è stata una decisione giusta o no»

