La notizia che ha scosso Roma nella giornata di ieri è senza dubbio quella dell’addio a Tiago Pinto, ora tocca a Mourinho parlare con la società.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i Friedkin andranno alla ricerca di un nuovo direttore sportivo per il mercato ma l’attesa è tutta per il futuro del tecnico portoghese in scadenza alla fine della stagione.

