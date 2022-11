Ecco le parole di Roberto Carlos, l’ex calciatore brasiliano parla alla Gazzetta dello Sport dell’Inter e del suo passato.

Sono queste le parole dell’ex calciatore del Real Madrid ma anche dell’Inter, il brasiliano Roberto Carlos che esprime i suoi ricordi alla Gazzetta dello Sport: “Lo ammetto, mi sarebbe piaciuto passare più tempo in Italia e all’Inter, a cui rimango comunque molto legato. D’altra parte, per come è proseguita la mia carriera, penso che in quel momento sia stata una fortuna avere l’opportunità di crescere altrove. Il calcio è dinamico e le cose si muovono spesso velocemente. Dimarco? È un talento che si sta affermando. Ma, ripeto, ti rende grande solo la continuità. Vediamo, anzi speriamo, che confermi il buono che sta mostrando.“

Conclude così: “Posso fare i nomi di Barella e Skriniar, già affermati a livello internazionale. Ma sia chiaro: non conta affrontare bene una stagione o una partita, oggi la consacrazione arriva con la continuità e l’affidabilità nel tempo. Lautaro? È un grande centravanti. Mi ricorda per molte cose il fratello dell’allenatore: Filippo Inzaghi. L’opportunismo nel gol è molto simile. Intere partite nell’ombra e poi in un secondo ti castiga con il guizzo vincente.“

